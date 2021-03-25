В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам о ПДД

Накануне школьных каникул ребята из отряда ЮИД МБОУ «Темниковская СОШ им. А.И. Семикова» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили учащимся начальной школы о безопасном поведении на дорогах.

Юные инспекторы движения рассказали школьникам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и предметах гардероба в темное время суток, а также подготовили презентацию по данной теме.

В преддверии весенних школьных каникул мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прошли также в МБОУ «Комсомольская школа № 3». Сотрудники ММО МВД России «Чамзинский» провели занятия с учащимися старших классов, напомнив школьникам о неукоснительном соблюдении ПДД, после чего организовали викторину соответствующей тематики.

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Источник: 13.мвд.рф