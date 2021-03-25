Житель Лямбиря обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений

В Лямбире суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

В октябре прошлого года 60-летний житель Лямбиря срубил четыре дерева в территориальном лесничестве, расположенном около села Павловка. Сумма ущерба, причиненного министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии, составила 113,9 тыс. рублей. Деревья мужчина привез на личном тракторе к себе во двор. После этого он распилил их на дрова для последующей растопки печи.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Лямбиря находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф