Жительница Саранска подозревается в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в краже кошелька.

Некоторое время назад 27-летняя жительница Саранска вместе с друзьями отдыхала в сауне. Когда приятели девушки были увлечены разговором, она зашла в раздевалку и стала обыскивать карманы верхней одежды друзей. Обнаружив кошелек 21-летнего участника компании, девушка поспешила покинуть сауну, забрав находку. Деньги гражданка потратила на личные нужды.

Известно, что ранее девушка привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Источник: 13.мвд.рф