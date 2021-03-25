Жительницу Мордовии оштрафовали за мошенничество

В Мордовии за мошенничество была оштрафована местная жительница.

В декабре 2019 года указанная гражданка, занимая должность старшего лаборанта одного из высших учебных заведений Мордовии, под предлогом оказания помощи в сдаче зачетов по двум дисциплинам совершила хищение 9 тыс. рублей у студента.

Уголовное дело в отношении женщины было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф