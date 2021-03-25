В Мордовии полицейские провели второй этап операции «Нелегальный мигрант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели второй этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».

Указанное мероприятие проводилось в период с 9 по 12 марта.

К административной ответственности было привлечено 46 нарушителей миграционного законодательства.

В рамках операции было наложено административных штрафов на общую сумму 69,2 тыс. рублей, из них взыскано 42,2 тыс. рублей.

Также в период проведения мероприятия было возбуждено три уголовных дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские провели первый этап операции «Розыск».

Источник: 13.мвд.рф