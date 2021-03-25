В Рузаевском районе загорелся жилой дом

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 24 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пайгарма. На улице Центральной загорелся жилой дом №96. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 110 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru