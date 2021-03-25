В Краснослободском районе проводится проверка по факту проживания граждан в аварийных домах

Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии по сообщению регионального СМИ о проживании местных жителей в домах, которые не соответствуют требованиям безопасности, была организована доследственная проверка.

По информации СМИ, несколько семей в посёлке Преображенский Краснослободского района проживают в трех ветхих и разрушающихся домах. Указанные строения были введены в эксплуатацию в начале прошлого столетия в качестве хозяйственных построек монастыря. В последующем здания были переделаны для проживания граждан. Стены и потолок в квартирах повреждены, в помещениях очень холодно.

В рамках проверочных мероприятий следствием будут установлены лица, в чьи полномочия входит контроль за состоянием и безопасностью проживания людей в данных домах, их действиям будет дана юридическая оценка.

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Источник: mordovia.sledcom.ru