В Мордовии сотрудники МЧС сдали зачеты на классность

На базе футбольно-легкоатлетического манежа порядка 20 сотрудников ГУ МЧС РФ по Мордовии недавно сдавали зачеты на классность.

Уровень физической подготовки претендентов определялся по результатам выполнения практических нормативов в соответствии с возрастными группами.

Уровень профессиональной подготовки оценивался по результатам ответов на теоретические вопросы экзаменационных билетов.

Стоит отметить, что сотрудникам МЧС могут быть присвоены квалификационные звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера (высшее квалификационное звание).

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Источник: 13.mchs.gov.ru