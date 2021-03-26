Жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

В начале декабря прошлого года у 38-летнего жителя Саранска, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, гостил его знакомый того же возраста. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент знакомые поссорились. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья по лицу, после чего направился к выходу. Осужденный в ответ на это ударил пострадавшего ножом в живот и грудную клетку. Затем преступник вынес знакомого на лестничную площадку. В этот момент пострадавшему позвонили. Злоумышленник взял трубку и сообщил звонившему, чтобы тот поднимался на этаж и забирал своего приятеля. Последний, обнаружив друга в бессознательном состоянии, вызвал медиков.

Пострадавший был госпитализирован. На следующее утро гражданин скончался.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф