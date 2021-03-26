В Мордовии на один час продлили работу кафе и ресторанов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что текущая эпидемиологическая ситуация на территории республики не позволяет активно снимать действующие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Но на некоторые послабления для бизнеса власти всё же пошли. В Мордовии могут возобновить работу детские игровые комнаты в торговых центрах, но при условии, что на одного ребенка приходится не меньше 4 кв. метров и соблюдены все санитарно-эпидемические требования.

Также было принято решение продлить на один час работу кафе и ресторанов - до полуночи.

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Источник: e-mordovia.ru