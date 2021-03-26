В Мордовии свыше 500 заболевших коронавирусом проходят лечение в стационарах

За последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мордовии не превышает 40 человек в сутки.

Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

В стационарах на госпитализации в настоящее время находятся свыше 500 человек.

Ещё одно учреждение здравоохранения, – Зубово-Полянская районная больница, из инфекционного режима работы перешла к оказанию плановой медицинской помощи.

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Источник: e-mordovia.ru