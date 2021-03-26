Всем жителям Мордовии старше 65 лет, заболевшим коронавирусом, будет предлагаться госпитализация

Во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов обратил внимание на то, что среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей.

У представителей указанной возрастной группы болезнь протекает тяжело и развивается стремительно.

По упомянутой причине было принято решение о том, что отныне всем жителям Мордовии старше 65 лет, которые заболели коронавирусом, вне зависимости от их состояния будет предлагаться госпитализация.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии свыше 500 заболевших коронавирусом проходят лечение в стационарах.

Источник: e-mordovia.ru