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Всем жителям Мордовии старше 65 лет, заболевшим коронавирусом, будет предлагаться госпитализация

Всем жителям Мордовии старше 65 лет, заболевшим коронавирусом, будет предлагаться госпитализация

Во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов обратил внимание на то, что среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей.

У представителей указанной возрастной группы болезнь протекает тяжело и развивается стремительно.

По упомянутой причине было принято решение о том, что отныне всем жителям Мордовии старше 65 лет, которые заболели коронавирусом, вне зависимости от их состояния будет предлагаться госпитализация.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru