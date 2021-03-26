Мордовия получит более 280 миллионов рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник

Правительство России направит Мордовии 285,5 млн рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник в качестве меры поддержки по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Средства в размере более 3,5 млрд рублей поступят из резервного фонда правительства 12 регионам, а также городу Байконур.

Дополнительное финансирование будет направлено в больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования.

Данная поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

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Источник: e-mordovia.ru