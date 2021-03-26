В центре Саранска 27 и 28 марта ограничат стоянку транспортных средств

В Саранске 27 и 28 марта будет ограничена стоянка транспортных средств в центральной части города.

В период с 20:00 27 марта до 16:00 28 марта стоянка транспортных средств будет ограничена на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, д. 39).

Рассматриваемое ограничение вводится по причине проведения ярмарки мёда.

Исключение в данном случае составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также машины, задействованные в проведении ярмарки.

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Источник: adm-saransk.ru