Жители Мордовии в начале 2021 года взяли более 420 ипотечных кредитов

В январе нынешнего года жители Мордовии взяли в банках более 420 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем выданных ИЖК увеличился на 46,7%.

Совокупный ипотечный портфель в Мордовии за год вырос на 16,3% и по состоянию на 1 февраля превысил 39 млрд рублей.

Платежи по ипотеке жители региона вносят, как правило, исправно. Доля просроченной задолженности на начало февраля текущего года составила 0,4% от общей суммы задолженности. Общероссийский показатель равен 0,9%.

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Источник: e-mordovia.ru