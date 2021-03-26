Артем Здунов провел заседание республиканской антинаркотической комиссии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференции провел заседание республиканской антинаркотической комиссии.

В ходе указанного заседания была дана оценка ситуации с распространением запрещенных веществ в регионе в 2020 году, а также были рассмотрены вопросы профилактики и предупреждения наркомании.

Руководитель республики подчеркнул, что основной упор нужно сделать на профилактику наркомании.

Артем Здунов отметил, что большую роль в профилактике играет спорт. По информации, представленной региональным министерством спорта, доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 88 %.

Также глава региона заявил, что необходимо усилить контроль за детьми и подростками со стороны взрослых, в том числе педагогов и тренеров.

На заседании также были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию лиц, потребляющих наркотические вещества.

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Источник: e-mordovia.ru