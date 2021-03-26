Артем Здунов обсудил строительство жилья в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 25 марта провел совещание по вопросу комплексного развития территории в районе ул. Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске с участием представителя компании-застройщика.

На указанном участке предусмотрено размещение 29 многоквартирных домов с прогнозируемым выходом жилья на 186 тыс. квадратных метров.

Руководитель республики подчеркнул, что жилой район должен быть комфортным для проживания, отметив, что здесь должны быть и детские сады, и школа, и поликлиника.

Артем Здунов поручил министерству строительства республики оперативно представить предложения, по каким госпрограммам можно привлечь финансирование на строительство объектов социальной инфраструктуры.

Также читайте о том, что Артем Здунов провел заседание республиканской антинаркотической комиссии.

Источник: e-mordovia.ru