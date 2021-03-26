Артем Здунов обозначил свое видение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий»

На днях временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов обозначил свое видение реализации в республике госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Глава республики, подводя итоги поездок по районам Мордовии, отметил, что у производств и фермеров есть потенциал для развития.

Артем Здунов заявил о намерении по максимуму использовать возможности программы «Комплексное развитие сельских территорий».

За 2020 год в Мордовии было введено в действие 117 км локальных водопроводов, 17 км распределительных газовых и 2 км электрических сетей, более 7 км сетей водоотведения, 14 км автомобильных дорог. Был построен Центр культуры на 300 мест с кинозалом, капитально отремонтирован детский сад в селе Старое Шайгово, реконструирован районный Дом культуры в селе Лямбирь.

Было завершено обустройство площадок под компактную жилищную застройку на 562 земельных участка. За счет мероприятий программы, включая льготную сельскую ипотеку, улучшились жилищные условия более 620 семей.

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил около 2 млрд рублей. Такую же сумму планируется привлечь в текущем году на обеспечение комплексного развития сельских территорий Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru