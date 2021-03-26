Артем Здунов посетил ликеро-водочный завод «Саранский»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов осмотрел производственные площадки ликеро-водочного завода «Саранский».

Руководителю региона показали действующее производство, музей предприятия, а также новый логистический центр и складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, введенный в эксплуатацию в 2020 году.

Логистический центр позволил полностью перевести отгрузку с тесной территории завода на новую обширную площадку, возможности которой позволяют загружать 20 машин одновременно. Управляет площадкой автоматизированная система. По словам генерального директора ООО «МордовАлкоПром» Евгения Сидорова, проект по использованию нового автоматизированного логистического центра был разработан для создания розничной республиканской торговой сети под единой маркой.

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Источник: e-mordovia.ru