В Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное совещание по реализации в республике национальных проектов.

Как выяснилось, до сих пор оставляет желать лучшего качество подготовки документации для торгов и при заключении контрактов, особенно – в муниципалитетах. Артем Здунов подчеркнул, что вопросы качественной и своевременной подготовки материалов для реализации нацпроектов должны быть взяты на особый контроль.

Также было озвучено, что все проекты, касающиеся благоустройства дворов, общественных территорий, парков и скверов, необходимо завершить до 1 сентября.

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Источник: e-mordovia.ru