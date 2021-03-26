Артем Здунов сообщил о промежуточных итогах кадрового проекта «Моя Мордовия»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на совещании с членами правительства сообщил о промежуточных итогах кадрового проекта «Моя Мордовия».

Заявки на участие подали около 5 тыс. человек. Столь высокая активность говорит о том, что люди проявляют к проекту большой интерес.

Как заявил руководитель республики, ему стало известно о том, что ответственные лица его администрации директивно пытаются записывать в кадровый проект сотрудников министерств. Обращаясь к руководителю администрации Андрею Богатову, Артем Здунов подчеркнул, что в этом нет никакой нужды, а также заявил о том, что он не позволит дискредитировать проект и примет кадровые решения в отношении лиц, причастных к подобным действиям.

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Источник: e-mordovia.ru