В Мордовии осужденным напомнили о вреде наркотиков

В рамках ежегодной общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на базе филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии состоялось мероприятие с осужденными гражданами.

В ходе профилактического мероприятия подучетным УИИ УФСИН РФ по Мордовии рассказали о вреде наркотиков, а также о том, куда можно обращаться для приема сведений и получения консультации по вопросам, связанным с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Каждый из участников встречи получил брошюры по пропаганде здорового образа жизни, а также антинаркотические памятки.

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Источник: 13.fsin.su