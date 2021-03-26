В Саранске прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП

На базе пожарно-спасательной части № 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы прошли ежегодные соревнования по ликвидации последствий ДТП.

Участие в соревнованиях приняли 15 команд: 7 команд, состоящих из сотрудников пожарно-спасательных частей Саранска, 7 команд сотрудников муниципальных пожарно-спасательных частей и одна команда, состоящая из сотрудников Саранского поисково-спасательного отряда.

Соревнования проводятся в целях практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

По тактическому замыслу, автомобиль наехал на препятствие, в результате чего водитель и пассажир оказались заблокированы и травмированы. Затем произошло возгорание аварийного транспортного средства.

Сотрудникам МЧС предстояло правильно эвакуировать травмированных из транспортного средства и оказать первую помощь, после чего потушить условный пожар первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2021 году» получила команда Саранского поисково-спасательного отряда.

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Источник: 13.mchs.gov.ru