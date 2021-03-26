Министерство спорта Мордовии больше не отвечает за туризм

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов изменил структуру исполнительной власти в республике.

С 25 марта текущего года министерство спорта и молодежной политики региона больше не несет ответственность за функционирование сферы туризма.

Отныне указанным направлением занимается министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.

Также читайте о том, что Артем Здунов на совещании с членами республиканского правительства сообщил о промежуточных итогах кадрового проекта «Моя Мордовия». Заявки на участие в данном проекте подали около 5 тыс. человек.

Источник: mordovmedia.ru