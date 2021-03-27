В Саранске сотрудница одной из местных организаций обвиняется в коммерческом подкупе

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудницы одной из местных организаций, обвиняемой в коммерческом подкупе.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 2012 по 2020 год обвиняемая, занимая должность руководителя группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», получила от представителей двух коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение отбора данных фирм в качестве поставщика товаров. Посредством переводов на банковские счета женщиной было получено порядка 880 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru