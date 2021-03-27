В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание квартиры.

Утром 26 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №24.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил квартиру на площади, составляющей 54 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru