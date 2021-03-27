Житель Рузаевки подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Некоторое время назад 44-летний житель Рузаевки, не имеющий постоянного места работы, возле магазина обнаружил утерянную законной владелицей банковскую карту. Забрав карту, мужчина приобрел с её помощью еду и алкогольные напитки. Сотрудница магазина обратила внимание на то, что данный покупатель расплачивается небольшими суммами без ввода пин-кода. Об этом женщина сообщила стражам порядка. Мужчина был задержан. Гражданин заявил, что не считает себя виновным, а также отметил, что вся ответственность в данном случае лежит на владелице банковской карты, проявившей невнимательность.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф