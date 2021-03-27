Полицейские изъяли синтетические наркотики у 25-летней жительницы Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местной жительницы.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Пролетарская, стражами порядка была задержана 25-летняя жительница Саранска, в ходе личного досмотра которой были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,72 г. Девушка заявила, что приобрела запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф