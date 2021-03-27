Житель Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

Осенью прошлого года к 31-летнему жителю Саранска обратился за помощью его знакомый. Последний просил помочь в оформлении документов, необходимых для трудоустройства, а также в решении иных вопросов, связанных с этим процессом. Подозреваемый пообещал оказать помощь, хотя на самом деле такой возможности не имел.

Фигурант уголовного дела несколько раз просил у пострадавшего деньги на оплату различных справок для трудоустройства. Также мужчина рассказал знакомому выдуманную историю о том, что ранее с ним якобы расплатились за аналогичную помощь смартфоном стоимостью 40 тыс. рублей. Затем подозреваемый отметил, что он может продать пострадавшему мобильный телефон за половину цены. Последний принял данное предложение и перечислил деньги.

Не дождавшись помощи и не получив мобильный телефон, знакомый фигуранта уголовного дела обратился в полицию. В общей сложности пострадавший перечислил подозреваемому более 30 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф