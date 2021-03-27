В Рузаевке был задержан 23-летний парень, подозреваемый в краже имущества из гаража

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего безработного местного жителя, который подозревается в краже имущества из гаража.

Было установлено, что указанный молодой человек, проходя мимо одного из частных домов, заметил приоткрытую калитку. Парень зашел на придомовую территорию, где увидел гараж, окно которого было открыто. Попав через проем в помещение, подозреваемый обнаружил там два мотка электропровода, велосипедную раму и вилки от мотоцикла. Забрав имущество, недалеко от места преступления молодой человек обжег кабель и сдал медные провода в пункт приема металла, выручив за них 4 тыс. рублей.

Через неделю подозреваемый снова пришел к гаражу, намереваясь совершить очередную кражу, но не смог осуществить задуманное, поскольку окна были закрыты. Владелец гаража, просмотрев записи с камер, увидел подозрительного молодого человека и обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска.

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Источник: 13.мвд.рф