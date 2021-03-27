В Мордовии уроженец Ульяновской области пойдет под суд по обвинению в производстве и покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии предстанет перед судом уроженец Ульяновской области, который обвиняется в производстве и покушении на сбыт наркотиков.

В июне 2018 года 26-летний уроженец Ульяновской области приобрел на одном из сайтов инструкцию по производству синтетического наркотика с детальным описанием процесса изготовления запрещенного вещества, а также с указанием необходимых для его производства предметов и оборудования.

В последующем молодой человек стал переписываться с администратором интернет-магазина по продаже наркотиков и договорился о реализации произведенного им наркотического средства через торговую площадку за денежное вознаграждение. Реализуя преступный умысел, в Москве и Саранске молодой человек приобрел вещества, прекурсоры, жидкости и другие предметы, необходимые для систематического производства наркотических средств синтетического происхождения.

Так называемую лабораторию он оборудовал в принадлежащем ему нежилом доме в Сурском районе Ульяновской области, где стал незаконно производить запрещенные вещества с целью последующего сбыта на территории Мордовии.

В период с июля по август 2020 года молодой человек синтезировал наркотические средства массой около 700 г.

Изготовленный наркотик парень перевез в свое жилище в посёлке Сурское. Взяв с собой 37 г запрещенного вещества, молодой человек направился в Саранск, где и был задержан сотрудниками УНК МВД по Мордовии.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф