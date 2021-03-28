В Саранске стартовал конкурс «Учитель года»

В Саранске начался муниципальный конкурс под названием «Учитель года».

Указанный конкурс помогает выявить талантливых педагогов, повысить престиж учительского труда, распространить педагогический опыт лучших учителей.

В заочном этапе «Учителя года» принимают участие педагоги из 45 общеобразовательных организаций Саранска. Конкурсанты размещают на личных страницах или страницах образовательных учреждений в соцсетях методические разработки, видеоматериалы, отражающие опыт работы, а также эссе на тему «Я - учитель», которое раскрывает мотивы выбора профессии.

По итогам заочного этапа жюри выберет 7 финалистов, которые будут объявлены 1 апреля. В период с 5 по 8 апреля педагоги в очном формате проведут внеурочное мероприятие, урок, мастер-класс и педагогическую дискуссию.

Победитель конкурса будет объявлен 8 апреля.

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Источник: adm-saransk.ru