В Саранске стартовал конкурс «Учитель года»

В Саранске начался муниципальный конкурс под названием «Учитель года».
Указанный конкурс помогает выявить талантливых педагогов, повысить престиж учительского труда, распространить педагогический опыт лучших учителей.
В заочном этапе «Учителя года» принимают участие педагоги из 45 общеобразовательных организаций Саранска. Конкурсанты размещают на личных страницах или страницах образовательных учреждений в соцсетях методические разработки, видеоматериалы, отражающие опыт работы, а также эссе на тему «Я - учитель», которое раскрывает мотивы выбора профессии.
По итогам заочного этапа жюри выберет 7 финалистов, которые будут объявлены 1 апреля. В период с 5 по 8 апреля педагоги в очном формате проведут внеурочное мероприятие, урок, мастер-класс и педагогическую дискуссию.
Победитель конкурса будет объявлен 8 апреля.
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Источник: adm-saransk.ru