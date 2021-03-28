В Саранске установили новый светофор в посёлке Николаевка

В Саранске недавно стало на один светофор больше.
Новый регулировщик по требованию оборудовали в районе улицы Южной рабочего посёлка Николаевка. Его установка была большой просьбой жителей этой территории.
Продолжительное время в социальных сетях люди жаловались, что нерегулируемый пешеходный переход в указанном месте не позволяет им чувствовать себя уверенно, переходя магистральную дорогу. Водители не всегда соблюдали здесь ПДД.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru