В Саранске установили новый светофор в посёлке Николаевка

В Саранске недавно стало на один светофор больше.

Новый регулировщик по требованию оборудовали в районе улицы Южной рабочего посёлка Николаевка. Его установка была большой просьбой жителей этой территории.

Продолжительное время в социальных сетях люди жаловались, что нерегулируемый пешеходный переход в указанном месте не позволяет им чувствовать себя уверенно, переходя магистральную дорогу. Водители не всегда соблюдали здесь ПДД.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru