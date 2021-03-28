В Ромодановском районе прошли командно-штабные учения

На территории Ромодановского района 26 марта прошел заключительный этап командно-штабных учений.

По легенде 26 марта произошел взрыв на складе готовой продукции «Ромодановосахар».

Прибывшим службам удалось справиться с поставленными задачами максимально оперативно. Территория была незамедлительно оцеплена. Силами пожарной охраны условное возгорание удалось потушить и не допустить дальнейшего развития ЧС.

Были развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты, пункты временного размещения и санитарной обработки людей и техники.

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Источник: 13.mchs.gov.ru