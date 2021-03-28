В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в жилом секторе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и пожарно-спасательных гарнизонов Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов совместно с представителями взаимодействующих структур ежедневно осуществляют встречи с населением, а также ежемесячно проводят сходы граждан по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов.

Во время подобных встреч жителям рассказывают об основных причинах возникновения возгораний и о необходимости выполнять предупреждающие профилактические мероприятия, основные правила пожарной безопасности и меры по недопущению пожаров, как в лесу и на открытых территориях, так и на садовых и приусадебных участках.

Также гражданам напоминают о соблюдении пожарной безопасности в быту при использовании открытого огня, газового оборудования, так как по-прежнему большой процент возникновения пожаров в жилом секторе провоцирует человеческий фактор.

Всем собеседникам сотрудники МЧС раздали памятки с основными важными инструкциями и номерами вызова экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru