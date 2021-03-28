В Саранске полицейские и общественники организовали для школьников экскурсию в музей

В Саранске школьники посетили Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

Мероприятие прошло по инициативе директора музея Людмилы Нарбековой и инспекторов по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску.

Директор музея рассказала ребятам о работах выдающегося скульптора Степана Дмитриевича Нефедова – Эрьзи, известного благодаря своему таланту не только в России, но и за рубежом.

Также школьники познакомились с творчеством ещё одного известного уроженца Мордовии, живописца Федота Васильевича Сычкова.

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Источник: 13.мвд.рф