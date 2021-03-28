В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Утром 27 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. Возле дома №85, расположенного по указанному адресу, загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади 0,5 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru