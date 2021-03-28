Жительница Старошайговского района фиктивно прописала в своем доме нескольких человек

В Старошайговском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких человек.

Стражами порядка был установлено, что в октябре 2019 года 71-летняя жительница указанного района фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме четырех граждан России 1977, 1979, 1985 и 1993 годов рождения, которые фактически проживают по другим адресам.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф