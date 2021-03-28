В Атяшевском районе сгорел жилой дом

В Атяшевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Вечером 26 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Вечерлей. На улице Пролетарской загорелся частный жилой дом № 3. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 160 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты занимаются установлением причины возгорания частного жилого дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru