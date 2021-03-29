В Саранске с 30 марта остановят движение по мосту через реку Инсар

В Саранске с 30 марта будет временно прекращено движение транспортных средств по низководному мосту через реку Инсар.
Указанное ограничение вводится для обеспечения безопасности населения и пропуска весенних вод на реке Инсар. Движение транспортных средств будет прекращено до 30 апреля текущего года.
На данном участке на период прекращения движения будут установлены соответствующие временные дорожные знаки и технические средства дорожного движения.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru