В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 48-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого погиб 48-летний мужчина.

Утром 26 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ачадово. На улице Красной загорелся частный жилой дом №9.

В результате данного пожара погиб 48-летний гражданин.

Огонь повредил постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru