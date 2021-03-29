В Саранске в результате ДТП пострадал 59-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 59-летний автомобилист.

Происшествие произошло утром 26 марта на улице Н. Эркая. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107, не учел погодные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало столкновение с автомобилем марки Toyota Avensis.

Водитель ВАЗа самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф