В Чамзинском районе в результате ДТП пострадала 65-летняя женщина

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 65-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 26 марта на 1-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Посёлок и Азарьевка. По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», совершая обгон, потерял контроль над управлением, наехав на обочину, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки ВАЗ-210740.

Пострадала 65-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф