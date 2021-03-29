В Торбеевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека

В Торбеевском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 26 марта на 8-м километре дороги, пролегающей между федеральной трассой М-5 «Урал» и Саранском. По предварительным данным, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia, выезжая на главную дорогу, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки Hyundai Santa Fe, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Были госпитализированы 29-летняя девушка и 1,5-летняя девочка, которые находились в салоне Daewoo. Кроме того, пострадала 21-летняя пассажирка Hyundai. Девушка самостоятельно обращалась за медицинской помощью в больницу.

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Источник: гибдд.рф