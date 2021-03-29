В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

В полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему, 14 сотрудников младшего начальствующего состава

Итогом обучения стал квалификационный экзамен. Слушатели продемонстрировали знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения и их реализацию при решении профессиональных задач.

По окончании экзаменов в актовом зале учебного центра слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su