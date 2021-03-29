В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с начальниками отделов по воспитательной работе

На базе исправительной колонии № 10 УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с начальниками отделов по воспитательной работе с осужденными, начальниками отрядов подведомственных учреждений.

На учебно-методических сборах был рассмотрен вопрос о порядке применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы. Начальником отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-10 до присутствующих участников сборов были доведены особенности применения дисциплинарных взысканий в отношении осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su