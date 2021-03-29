В Саранске продолжается строительство социально значимых объектов

Исполняющий обязанности главы правительства Мордовии Владимир Сидоров осмотрел ход строительства социально значимых объектов в Саранске.

В этом году началось возведение детского сада на 250 мест по 1-й Набережной улице.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается строительство хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы и поликлиники Республиканского онкологического диспансера.

Владимир Сидоров побывал на строительных площадках в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный», где возводятся детский сад на 240 мест и многоквартирные дома. В этом микрорайоне будет построено 11 многоэтажных домов общей площадью более 90 тыс. квадратных метров.

Также Владимир Сидоров осмотрел ход работ по модернизации канализационного коллектора в центральной части города. Исполняющий обязанности главы республиканского правительства поручил проработать возможность максимального использования метода горизонтально направленного бурения для прокладки нового трубопровода с целью сохранения асфальтового покрытия и благоустройства.

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Источник: e-mordovia.ru