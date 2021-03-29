Артем Здунов провел совещание по развитию пассажирских перевозок

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 27 марта провел совещание по развитию пассажирских перевозок по автобусным маршрутам в районах республики.

Ранее руководитель республики поручал министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ проанализировать существующую систему организации перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам и представить предложения по повышению их эффективности. И. о. министра Виктор Цыганов представил на рассмотрение новую модель пассажирских перевозок по автобусным маршрутам на территории республики (за исключением Саранска) на 2021-2023 годы. Новая модель предусматривает увеличение числа населенных пунктов, охваченных регулярными перевозками, корректировку графиков существующих маршрутов, внедрение системы контроля за перевозками через цифровой сервис «Управление транспортом».

Артем Здунов подчеркнул, что организация автобусных маршрутов должна максимально учитывать интересы населения.

В результате применения новой модели транспортным обслуживанием будет обеспечено 776 населенных пунктов, при этом дополнительный охват населения составит 97 тыс. человек, Люди получат возможность пользоваться общественным транспортом, будет обеспечен бесплатный проезд для льготных категорий граждан.

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Источник: e-mordovia.ru