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Артем Здунов поздравил победителей первенства ПФО по боксу среди юношей

Артем Здунов поздравил победителей первенства ПФО по боксу среди юношей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов вместе со звездами мирового спорта поздравил победителей первенства ПФО по боксу среди юношей в Саранске.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие чемпион мира в первой тяжелой весовой категории по версии WBA и IBF Денис Лебедев, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпионы мира и Европы Василий Шишов и Альберт Селимов, заместитель председателя Федерации бокса России, мастер международного класса Ахмедхан Адилов.

По личному приглашению Артема Здунова на церемонию закрытия прибыл личный тренер Артура Бетербиева и Альберта Селимова Нурипаша Мухтарович Талибов.

Вместе с Денисом Лебедевым и Гайдарбеком Гайдарбековым руководитель республики провел церемонию награждения юных спортсменов. Победители состязаний в Саранске попадут в финал первенства России, который пройдет в мае в Анапе.

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Источник: e-mordovia.ru