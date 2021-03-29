Артем Здунов поздравил победителей первенства ПФО по боксу среди юношей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов вместе со звездами мирового спорта поздравил победителей первенства ПФО по боксу среди юношей в Саранске.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие чемпион мира в первой тяжелой весовой категории по версии WBA и IBF Денис Лебедев, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпионы мира и Европы Василий Шишов и Альберт Селимов, заместитель председателя Федерации бокса России, мастер международного класса Ахмедхан Адилов.

По личному приглашению Артема Здунова на церемонию закрытия прибыл личный тренер Артура Бетербиева и Альберта Селимова Нурипаша Мухтарович Талибов.

Вместе с Денисом Лебедевым и Гайдарбеком Гайдарбековым руководитель республики провел церемонию награждения юных спортсменов. Победители состязаний в Саранске попадут в финал первенства России, который пройдет в мае в Анапе.

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Источник: e-mordovia.ru