Спортсмен из Мордовии завоевал золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе

Во Владимире недавно проходило первенство России по спорту глухих в дисциплине греко-римская борьба среди юношей 16-17 лет.
Его участниками стали 48 борцов из 19 регионов России.
Мордовию в весовой категории до 65 кг представлял ученик девятого класса коррекционной школы-интерната детей с нарушениями слуха Митюнин Артем, который смог в упорной борьбе завоевать золотую медаль.
Данная победа предоставляет спортсмену возможность попасть на первенство мира в Турции в июне этого года.
Тренируется Артем под руководством тренера Паршина Василия.
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Источник: e-mordovia.ru