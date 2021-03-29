Спортсмен из Мордовии завоевал золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе

Во Владимире недавно проходило первенство России по спорту глухих в дисциплине греко-римская борьба среди юношей 16-17 лет.

Его участниками стали 48 борцов из 19 регионов России.

Мордовию в весовой категории до 65 кг представлял ученик девятого класса коррекционной школы-интерната детей с нарушениями слуха Митюнин Артем, который смог в упорной борьбе завоевать золотую медаль.

Данная победа предоставляет спортсмену возможность попасть на первенство мира в Турции в июне этого года.

Тренируется Артем под руководством тренера Паршина Василия.

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Источник: e-mordovia.ru